 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
5 0
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
25 0
 
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
17 0
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
24 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
63 0
Burçlara göre erojen bölgeler
Burçlara göre erojen bölgeler
227 0
10 0
banner82

Gazi Koşusu nefesleri kesecek

banner27

Türk at yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu Pazar günü koşulacak. 93'üncüsü düzenlenecek koşuda, 22 İngiliz safkan atı mücadele edecek

banner315
Gazi Koşusu nefesleri kesecek
banner267

Türk at yarışçılığının en prestijli yarışı; Gazi Koşusu’na sayılı günler kaldı.

1927 yılından günümüze kadar aralıksız yapılan bu büyük koşu, bu sene 93’üncü kez gerçekleştirilecek.

Gazi Koşusu, kendine has kurallarıyla dikkat çekiyor.

2 bin 400 metre çim pist üzerinde yapılan koşuda, sadece Türkiye’de doğan İngiliz safkan atları yarışabiliyor.

Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen bu atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

Büyük derbide, 22 İngiliz safkan atı koşacak.

Gazi Koşusu'nu daha önce kazanmış olan Halis Karataş ve Ahmet Çelik gibi şampiyon jokeyler de bu yarışta boy gösterecek.

İrlandalı jokey Pat Cosgrave ise koşuda yer alacak tek yabancı isim.
Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey Mümin Çılgın oldu. Tecrübeli jokey, 9 kez bu yarışı kazandı.

Efsane jokeyi, 7’şer birincilik ile Ekrem Kurt ve Kazım Yıldız takip ediyor.

Aktif jokeyler arasında yer alan Halis Karataş ise 6 zaferle bu isimlerin ardında yer alıyor.

93'üncü Gazi Koşusu, 30 sabit kameranın yanı sıra havadan ve araç üzeri kameralarla da yarışseverlere aktarılacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.