Gazi Koşusu nefesleri kesecek

Türk at yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu Pazar günü koşulacak. 93'üncüsü düzenlenecek koşuda, 22 İngiliz safkan atı mücadele edecek

Türk at yarışçılığının en prestijli yarışı; Gazi Koşusu’na sayılı günler kaldı.

1927 yılından günümüze kadar aralıksız yapılan bu büyük koşu, bu sene 93’üncü kez gerçekleştirilecek.

Gazi Koşusu, kendine has kurallarıyla dikkat çekiyor.

2 bin 400 metre çim pist üzerinde yapılan koşuda, sadece Türkiye’de doğan İngiliz safkan atları yarışabiliyor.

Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen bu atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

Büyük derbide, 22 İngiliz safkan atı koşacak.

Gazi Koşusu'nu daha önce kazanmış olan Halis Karataş ve Ahmet Çelik gibi şampiyon jokeyler de bu yarışta boy gösterecek.

İrlandalı jokey Pat Cosgrave ise koşuda yer alacak tek yabancı isim.

Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey Mümin Çılgın oldu. Tecrübeli jokey, 9 kez bu yarışı kazandı.

Efsane jokeyi, 7’şer birincilik ile Ekrem Kurt ve Kazım Yıldız takip ediyor.

Aktif jokeyler arasında yer alan Halis Karataş ise 6 zaferle bu isimlerin ardında yer alıyor.

93'üncü Gazi Koşusu, 30 sabit kameranın yanı sıra havadan ve araç üzeri kameralarla da yarışseverlere aktarılacak.