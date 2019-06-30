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Gazi Koşusu'nda kazanan The Last Romance

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93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance adlı safkan kazandı. Jokey Ahmet Çelik de Gazi Koşusu'nu üst üste beşinci kez kazanarak tarihe geçti

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Gazi Koşusu'nda kazanan The Last Romance
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Bu yıl 93. kez düzenlenen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen 21 safkanın katıldığı yarışı, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan 2.27.73'lük derecesiyle kazandı.

Jokey Ahmet Çelik de yarışı üst üste beşinci kez kazanarak tarihe geçti. Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu The Last Romance, yarışa katılan iki dişi safkandan biriydi.

Yarışta Özcan Yıldırım idaresindeki Kuzey Kafkasyalı ikinci,  Erhan Yavuz idaresindeki Hürat üçüncü, Gökhan Gökçe idaresindeki Scoutleo ise dördüncü oldu.

Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarış günü Jiminy Cricket'in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.

Üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazanmayı başaran jokey Ahmet Çelik, ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Çelik, "Çok mutluyum. 5 sene üst üste kazanmak bize kısmet oldu. Gerçekten yüreği erkeklerden daha büyük olan bir dişi safkanla kazandım. Bu duygu anlatılamaz. Heyecandan ne konuştuğumu bile bilmiyorum. Geçen sene 4 kez üst üste kazanmıştım. Bu sene herhalde 5 taneyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik" diye konuştu

"Mümin Çılgın'ı geçebilecek misin" sorusuna Çelik, "Bu işler kısmet. Çok büyük bir başarı, çok zor bir başarı. En iyi jokeylerimizden. Umarım olur" yanıtını verdi.

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