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GAÜ’den tarihi bir başarı

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GAÜ sporcuları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği turnuvada 3 kupa alarak tarihi bir başarıya imza attılar

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GAÜ’den tarihi bir başarı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tenis ve Masa Tenisi Sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği turnuvada 3 kupa alarak, tarihi bir başarıya imza attılar.

GAÜ spor kafilesinin başında turnuvaları takip eden GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün turnuvalar ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği 7-12 Mart Tenis Erkek Süper Lig Erkekler Grup üçüncülüğü ve Kadınlarda ikincilik kupası aldıklarını, 13-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen Erkek ve Kadın Süper Lig Masatenisi Takımlarının üçüncülük kupaları aldığını belirtirken, başarıların kendilerini gururlandırdığını söyledi.

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