GAÜ ve DAÜ finalde

Üniversiteler arası futbol müsabakalarında, Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finale kaldılar

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen futbol müsabakalarında finalin adı belli oldu.

Dün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finale kalan okullar olmayı başardı.Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen futbol müsabakalarında Girne Amerikan Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi finali yaşanacak.

Nefes kestiler

Göçmenköy Stadı’nda oynanan karşılaşmalar sonrasında finalistler belirlendi. Günün ilk maçı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynandı. GAÜ, karşılaşmanın ilk devresini 4-0 önde kapatırken ikinci devrede sahada bambaşka bir UKÜ vardı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, etkili oyununu dört golle süslerken skora 4-4’lük denge geldi. Maçın son bölümü nefes kesti. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede son sözü 87.dakikada GAÜ futbolcusu Memduh Sarıoğlu söylerken, maçı GAÜ 5-4 kazanarak ilk finalist oldu. Girne Amerikan Üniversitesi’ne final vizesini getiren golleri Ali Avcısoyu, Göksel Soyer, Ali Savaşan, Yiğit Can Ayaz ve Memduh Sarıoğlu atarken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin gollerini ise Ömer Albayrak ve Hasan Akkuyu (3) attı.

DAÜ farklı kazandı

Günün ikinci maçı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynandı. Mücadeleyi DAÜ rahat bir oyunun ardından 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne final biletini getiren golleri Şenol Şöför(2), Yekta Polat, Can Özbilen ve Yakup Şen kaydederken, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin tek golü Mustafa’dan geldi.

Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi 25 Aralık Çarşamba günü final müsabakasında karşılaşacaklar.