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GAÜ masa tenisinde atağa kalktı

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GAÜ masa tenisinde atağa kalktı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Kulübü, masa tenisinde bir çok iç ve dış transferle kadrosunu güçlendirerek, yeni sezon öncesi atılıma geçti. GAÜ, KKTC’de ve Türkiye’de başarılı olmak ve Türkiye ligleri ile üniversite yarışlarında dereceye girip Avrupa’ya gitme hedefiyle kadrosunu yeniledi.

Geniş bir teknik kadro oluşturan GAÜ, Türkiye Milli Takımı teknik komite başkanı ve Adana Bölge Antrenör Sorumlusu Sunay Atakan’la, genel antrenör danışmanı olarak anlaştı. Atakan’ın danışmanlığında kulüpte antrenör olarak Bekir Bekiroğulları, Ercem Ruhluel, Celal Çorba ve İbrahim Oğuz Aydın görevlendirildi. Girne bölgesini Oğuz Aydın ve Celal Çorba, Lefkoşa bölgesi takım ve okullarını ise Bekir Bekiroğulları ve Ercem Ruhluel çalıştıracak.

Takımın kadrosuna yeni sporcu transfer olarak Zihni Şahin Baturay, Fatma Aykut Lug ve Daniel Vasilevivanov, Adana’dan, Bekir Bekiroğulları ile Bilge Ervandar ise Bekiroğulları’ndan transfer edildi.

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