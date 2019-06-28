Garabli çifti Bodrum’da zirvede

Bodrum’da düzenlenen Golf Turnuvalarında Gülay Garabli ve Hasan Garabli, kategorilerinde şampiyon oldular.

Oldukça keyifli ve bir o kadar da tempolu geçen Jeju Matchplay Bodrum Turnuvası tamamlandı. Kore Air ve Jeju Turizm şirketinin sponsör olduğu turnuvaya, KKTC’den 10 sporcunun katıldı. Birçok ülkeden yaklaşık 90 golfçu yarışırken, kadınlar kategorisinde KKTC’den 3 bayan sporcunun mücadele ettiği turnuvanın kazananı Gülay Garabli oldu.

Erkekler turnuvasının kazananı ise Bodrum Golf Kulübünden Erol İslamoğlu oldu. Erkekler ve KadınlarJeju Golf Turnuvası şampiyonları Jeju Adası’na gidiş-dönüş uçak bileti ve Ekim ayında büyülü adada bir hafta tatil hediye edildi.

Ayrıca Jeju Matchplay Bodrum Turnuvasında düzenlenen Milk Cup Kupası erkekler kategorisinde yarışan KKTC’den Hasan Garabli 41 puanla birinci olurken, yine KKTC’den Cihan Aydın 39 puanla ikinci oldu.