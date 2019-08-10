Galatasaraylıları heyecanlandıran fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü ile bir araya geldi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Falcao bir araya geldi.

Albayrak menajer Ahmet Bulut ile Falcao transferini bitirmek için Fransa'ya gitmişti.

Albayrak ve Falcao'nun beraber çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir gündeminde bulunan yıldız futbolcunun Albayrak ile olan fotoğrafı sosyal medyada öne çıkarken, bu gelişme transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Falcao, Kolombiya basınına dün yaptığı açıklamada ise, "Türkiye'de futbol yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kariyerimin bu aşamasında transferim heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede sonuçlanır." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiyalı golcü ile daha önce anlaşan Galatasaray, hafta başında yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.