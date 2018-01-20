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Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz

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Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz
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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayım işlemi tamamlanırken, başkanlık koltuğunun yeni sahibi Mustafa Cengiz oldu. Bu sonuçla Dursun Özbek hem Galatasaray Başkanlığı'nı hem de Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı kaybetmiş oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanının belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen kongrede mevcut başkan Dursun Özbek bin 623 oyda kalırken, bin 703 oya ulaşan Mustafa Cengiz başkanlığa seçildi.

Çekişmeli geçti

Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı, oy sayımında büyük çekişmeye sahne oldu. 

Oldukça çekişmeli geçen seçimde Dursun Özbek, ilk 6 sandıkta Mustafa Cengiz'den fazla oy alırken, ardından 10 sandıkta da rakibinden az oy elde etti.

Cengiz, 6. sandık sonunda Özbek'in 153 oy gerisinde kalırken, 12. sandık sonunda ise 22 oy farkla öne geçmeyi başardı ve bir daha rakibinin gerisine düşmedi.

Dursun Özbek, 17. sandığın sayılmasının ardından 146 oy gerideyken, yanına gittiği Mustafa Cengiz'i tebrik etti. 

Özbek ve ekibinin son sandık açılmadan önce salondan ayrılması dikkati çekti.

Özbek, 2 koltuk birden kaybetti

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını kazanamayan Dursun Özbek, 2 koltuk birden kaybetti.

Galatasaray Kulübü Başkanlığını Mustafa Cengiz'e kaptıran Özbek, aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalacak.

Sonuçlar

Galatasaray Kulübü'nün kongresinde sandıklara göre kullanılan oylar ve dağılım şu şekilde oldu:

  Sandık 

  Kullanılan oy 

  Dursun Özbek 

  Mustafa Cengiz 

  Beyaz Liste 

  Geçersiz oy

    1  

   127 

       68  

      56  

          - 

       3   

    2 

   169 

       96  

      68  

          - 

       5  

    3 

   193

     113

      69 

          2  

       9 

    4  

   218 

     128 

      78  

          2 

      10 

    5 

   236 

     118 

    109

          1 

       8

    6 

   211  

     110 

      98 

          - 

       3 

    7 

   194 

       86 

    100 

          - 

       8 

    8 

   184  

       74 

      99 

          2 

       9 

    9 

   172 

       65 

    101 

          2 

       4 

   10 

   184 

       74 

      96 

          - 

      13

   11 

   185 

       84 

      98 

          - 

       3  

   12 

   187 

       58 

    123 

          2 

       4 

   13 

   180  

       61 

    116 

          - 

       3 

   14 

   161  

       60 

      89 

          1 

      11   

   15 

   177 

       78 

      94 

          - 

       5   

   16 

   161 

       64 

      90 

          -  

       7 

   17 

   191 

       95 

      93 

          - 

       3 

   18  

   328 

      191 

     125 

          1 

      11

  Toplam 

  3458

     1623

    1703

         13 

     119  
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