Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayım işlemi tamamlanırken, başkanlık koltuğunun yeni sahibi Mustafa Cengiz oldu. Bu sonuçla Dursun Özbek hem Galatasaray Başkanlığı'nı hem de Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı kaybetmiş oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanının belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen kongrede mevcut başkan Dursun Özbek bin 623 oyda kalırken, bin 703 oya ulaşan Mustafa Cengiz başkanlığa seçildi.

Çekişmeli geçti

Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı, oy sayımında büyük çekişmeye sahne oldu.

Oldukça çekişmeli geçen seçimde Dursun Özbek, ilk 6 sandıkta Mustafa Cengiz'den fazla oy alırken, ardından 10 sandıkta da rakibinden az oy elde etti.

Cengiz, 6. sandık sonunda Özbek'in 153 oy gerisinde kalırken, 12. sandık sonunda ise 22 oy farkla öne geçmeyi başardı ve bir daha rakibinin gerisine düşmedi.

Dursun Özbek, 17. sandığın sayılmasının ardından 146 oy gerideyken, yanına gittiği Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

Özbek ve ekibinin son sandık açılmadan önce salondan ayrılması dikkati çekti.

Özbek, 2 koltuk birden kaybetti

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını kazanamayan Dursun Özbek, 2 koltuk birden kaybetti.

Galatasaray Kulübü Başkanlığını Mustafa Cengiz'e kaptıran Özbek, aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalacak.

Sonuçlar

Galatasaray Kulübü'nün kongresinde sandıklara göre kullanılan oylar ve dağılım şu şekilde oldu: