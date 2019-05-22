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Galatasaray’ın B Planı Bruma

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Şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına davam ediyor. Henry Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen Sarı Kırmızılıların B planında ise eski yıldızı Bruma var

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Galatasaray’ın B Planı Bruma
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Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemeyen deneyimli teknik adam, yönetimle transfer toplantılarına başladı.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı kırmızılılar, öncelikle kadrodaki durumu belirsiz isimlerin geleceğini netleştirmek istiyor.

800 bin euro'ya Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru, attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle şampiyonluğa önemli katkı sağladı.

Oyuncusunu kiralamaya bu kez sıcak bakmayan Everton kulübü, genç futbolcunun bonservisi için en az 15 milyon euro talep ediyor.

B PLANI: BRUMA

Galatasaray’ın B planı ise Armindo Bruma.

Portekizli yıldız, Leipzig'de düzenli forma şansı bulamadığı için mutsuz.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, Onyekuru olmazsa Bruma’yı 1 yıl kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor. 

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim’le çalışmaya da oldukça sıcak bakıyor.

Portekizli yıldız, 2017 yılında sarı-kırmızılı ekipten 12,5 milyon euro karşılığında Alman kulübüne transfer olmuştu.

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