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Galatasaray’da sakatlar düzeliyor

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Galatasaray’da sakatlar düzeliyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar antrenman öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra dar alan pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale dar alan oyunu oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinden sonra sona erdi. 

Antrenmanın bir bölümünde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo takımla birlikte çalıştı. 

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.  

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