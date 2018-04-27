Galatasaray’da bir Kıbrıslı daha

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bu arada antrenmanda Fatih Terim’in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı.

Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler’deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü Kadın Futbol Takımı`nda bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı.

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.