Galatasaray’da başkanlık seçimine gidilmeyecek

Galatasaray'da yönetime ibrasızlık kararına konulan tedbirini devamına karar verildi. Sarı kırmızılı takımda yeni bir başkanlık seçimine gidilmeyecek

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılması için yapılan itiraz reddedilerek, tedbir kararının devamına hükmedildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, birbirlerinden davacı ve davalı olan Galatasaray Kulübü yöneticileri ile davaya feri müdahil olan yöneticilerin avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan, dava konusu genel kurulda divan başkanlığı yapan ve feri müdahil olan avukatlardan Metin Sinan Arslan, karşı tarafının mahkemeye verdiği dilekçelerle, kendisi ve divanda görev yapan diğer arkadaşlarına uygunsuz sözler sarf ettiklerini öne sürerek, "(Gayriahlaki yöntemlerle genel kurul uzatılmıştır.) sözlerini kabul etmiyoruz. Biz avukatlık mesleğini icra ediyoruz. Bu söylemlerle muhatap olamayız. Divan olarak yaptığımız işler, dernek tüzüğüne uygun yapılmıştır. Tedbir kararına dayanak olan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Çöp olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

"TEDBİRİN KALDIRILMASINI GS KULÜBÜ İSTEMİŞTİR"

Kurulda görev alan kulüp üyesi Avukat Metin Ünlü de kendilerine iftiralar atıldığını savunarak, "Tedbirin kaldırılmasını GS kulübü istemiştir." dedi.

Söz alan feri müdahil davalılar avukatı Kıraç Aras ise ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunduğunu ve davanın sürdüğünü anlatarak, "Yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer yaptığı işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek? Bu nedenle yetkililerin mahkemece tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Davacılardan Galatasaray Kulübü yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da ihtiyati tedbirin devamı istediklerini ve tedbire itiraz dilekçesindeki beyanları kabul etmediklerini söyledi.