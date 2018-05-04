Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu

Galatasaray başkanlığı için başvuran adaylar şimdiki başkan Mustafa Cengiz, bir önceki başkan Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut oldu

Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa aday olacak dört isim dün adaylık dilekçelerini ve yönetim kurulu listelerini divan kurulu başkanlığına sundular.

Galatasaray başkanlığı için başvuran adaylar şimdiki başkan Mustafa Cengiz, bir önceki başkan Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut oldu.

MUSTAFA CENGİZ ADAYLIK DİLEKÇESİNİ VERDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına iletti.

Listesinde değişikliklere giden Mustafa Cengiz'in yeni yönetim aday listesi şöyle:

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru.

DURSUN ÖZBEK RESMEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Yönetim kurulu aday listesini divan kuruluna sunan Özbek, şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türkiye'nin taraftarıyla, kulübüyle, şanlı tarihiyle en büyük camiasına, Galatasarayımıza hizmet etmeye adayım. Azimle, omuz omuza çalışacak yeni bir ekiple birlikte ortak amaç için ter dökmeye adayım. İlgiye ihtiyaç duyan her konuyu özenle çözerek, başarılarımızı kalıcı kılmaya adayım. Geleceği içinde bulunduğu her kulvara taşıyacak, yeniliklere öncü olmak için adayım. Ekonomik istikrar ve maddi bağımsızlık için adayım. Doğduğu lisesi ile 500 yıllık bir kültür kaynağı olan camianın birlik içinde layık olduğu gibi yönetilmesi için adayım. Taraftarı, profesyonel ve amatör takımları, teknik heyetleri, lisesi ve yönetimiyle tek yürek olarak başarıya koşan Galatasaray için adayım. Ekip arkadaşlarımla bu armanın, bu büyük sevdanın, 30 milyonluk Galatasaray camiasının neferi olmak için adayız."

Özbek, bir basın toplantısıyla açıklamayı planladığı adaylığını, Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluk yarışını etkilememek adına basın duyurusuyla yapmayı uygun bulduğunu aktardı.

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, M. Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

FATİNOĞLU DA ADAYLIK DİLEKÇESİNİ VERDİ

Ali Fatinoğlu, sarı kırmızılı kulübün Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

Fatinoğlu'nun yönetim kurulu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Prof. Dr. Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Av. Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Fatinoğlu'nun Galatasaray Başkanı olması halinde sarı kırmızılı kulübü yönetecek geniş kadroda; 4 profesör, 3 öğretim görevlisi, 3 bankacı, 17 iş adamı, 7 avukat, 3 profesyonel üst düzey yönetici, 1 mimar, 2 medya yöneticisi ve 1 ilaç sektörü sahibi yer aldı. 44 kişilik listede 24 Galatasaray Lisesi mezunu yer alırken, asil yönetim 2 kadın 8 erkekten oluşacak.

OZAN KORKUT GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi.

Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.