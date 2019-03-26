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Galatasaray yönetimi Florya’da kamp kuracak

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Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin ardından gözler Florya’ya çevrildi. Yöneticiler, takımın bu süreçten etkilenmemesi için önlem alacak

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Galatasaray yönetimi Florya’da kamp kuracak
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Galatasaray'da yönetimin yaşadığı son sıkıntıların ardından gözler Florya'ya çevrilmiş durumda.

Şampiyonluk yolunda son 8 haftaya girilirken, takımın 'İbra sürecinden' olumsuz etkilenmemesi için adeta seferberlik ilan edildi.

Başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere yöneticiler, Florya'ya kamp kuracak.

Teknik direktör Fatih Terim'e destek verilecek ve futbolcular bir an olsun yalnız bırakılmayacak.

Teknik ekip, futbolcular ve personelle yakından ilgilenecek olan Abdurrahim Albayrak, Florya'yı dış dünyaya da kapatacak.
SEMİH VE FERNANDO'YU HAZIRLIYOR

Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularını Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlıyor.

Terim, cezalı olan Luyindama ve Ndiaye’nin yerine Semih Kaya ile Fernando'yu hazırlamaya başladı.

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında hem Semih hem de Fernando, 90 dakika sahada kalmıştı.

Semih'in savunmada Marcao'ya uyum sağlamasını isteyen deneyimli teknik adam, Fernando'ya ise Donk'un önünde 8 numara pozisyonunda şans verdi.

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