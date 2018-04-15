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Galatasaray yeni divan başkanı başkan Eşref Hamamcıoğlu

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Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimi sona ererken, gelecek 3 yıl için yeni başkan Eşref Hamamcıoğlu oldu

Galatasaray yeni divan başkanı başkan Eşref Hamamcıoğlu
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Seçimde İrfan Aktar, Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı.

Saat 16.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 6 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Yapılan sayım sonrası, adaylardan mevcut başkan İrfan Aktar ile Bünyat Balaban'ın 303'er oy aldığı, 336 oyla seçimi tamamlayan Eşref Hamamcıoğlu'nun ise başkanlığa seçildiği ilan edildi.

Büyük çekişmeye sahne olan seçimin ardından üyelere hitap eden yeni başkan Eşref Hamamcıoğlu, "Seçim öncesinde amacını aşan konuşmalar yapılmış olabilir ama sonunda Galatasaray'ın kazandığından eminiz. Şimdi birlikte olma zamanı. Hep beraber, kulüp yönetimine de destek olarak, daha iyi günlere gitmek için birlikte çalışacağız diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hamamcıoğlu'nun konuşmasının ardından divan kurulunun seçim oturumu tamamlandı.

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