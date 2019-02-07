Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türk Telekom Stadı'nda 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
BUGÜN
Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
9 Şubat Cumartesi:
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazar:
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk
11 Şubat Pazartesi:
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık