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Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak

Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türk Telekom Stadı'nda 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

BUGÜN

Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 Şubat Cumartesi:

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya

Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazar:

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 Şubat Pazartesi:

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

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