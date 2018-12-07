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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde

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Spor Toto Süper Lig'e cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor

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Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde
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Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.

- Takımın başında olmayacak

Fatih Terim, cezası nedeniyle müsabakada takımının başında bulunamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.

- Galatasaray'ın Terim ile lig karnesi

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde ligde gösterdiği performans şöyle:

Sezon

0

G

B

M

A

Y

P

1996-1997

34

25

7

2

90

30

82

1997-1998

34

23

6

5

86

43

75

1998-1999

34

23

9

2

85

30

78

1999-2000

34

24

7

3

77

23

79

2002-2003

34

24

5

5

61

27

77

2003-2004

26

11

8

7

40

34

41

2011-2012

40

25

11

4

78

30

86

2012-2013

34

21

8

5

66

35

71

2013-2014

5

2

3

0

7

3

9

2017-2018

18

14

1

3

41

12

43

2018-2019

14

7

3

4

23

16

24

Toplam

307

199

68

40

654

283

665

Not: 2011-2012 sezonunda Süper Final düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
- Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

- Galatasaray'da 17 kupa kazandı

Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

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