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Galatasaray tasarrufa gidiyor

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Galatasaray tasarrufa gidiyor
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Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdaki bütçe sorunu yönetimi düşündürüyor.

Kontratları biten Eray İşcan, Cedric Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile Yasin Öztekin'e yönetimin yeni sözleşme teklif etmeyeceği belirtiliyor. Yönetim böylece, kulüp bulmaları söylenen 7 oyuncunun 5 milyon Avro'yu aşan maaşlarından tasarruf edecek.

Futbol kariyerine nokta koyan Hakan Balta, yıllık 1 milyon 250 bin Avroluk kazancı ile bu isimler arasında öne çıkarken Yasin Öztekin ise 1 milyon 150 bin avro alıyordu.

Sözleşmesi biten oyuncular arasında bulunan Ryan Donk'un ise takımda kalacağı iddia edildi. 

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