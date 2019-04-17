Galatasaray mahkemeye başvurdu

Galatasaray yöneticileri, idari ibrasızlığın tamamen iptali için mahkemeye başvurdu

Galatasaray yönetimi, idari ibrasızlıkla sonuçlanan genel kurulun ardından konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Yönetim kurulu, daha önce idari ibrasızlık kararına tedbir konulmasını talep etmiş ve bu itiraz mahkeme tarafından kabul etmişti.

Tedbir kararıyla birlikte seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Yönetim, bu kez idari ibrasızlığın iptali için mahkemeye başvuruda bulunarak dava açtı.

Mahkemenin daha önce verdiği tedbir kararı kalkana kadar Galatasaray Kulübü'nün seçime gitme zorunluluğu bulunmuyor.