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Galatasaray, kritik virajda

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Alman ekibi Schalke 04’e konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip Almanya'dan puanlarla dönmek istiyor

Galatasaray, kritik virajda
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bugün Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Almanya'dan puanlarla dönerek gruptan çıkma yolunda şansını artırmayı hedefliyor.

Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. 

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

SARI-KIRMIZILILARDA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.

Ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo yanısıra sakatlıkları süren Eren Derdiyok ile Fernando Reges de bu kritik maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY’IN SCHALKE MUHTEMEL 11’İ:

Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Sinan

SON 4 RESMİ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

ALMAN EKİBİNDE 3 EKSİK

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

Puan durumu

D Grubu'nda 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

 Takım

 O 

 G 

 B 

 M 

 A 

 Y 

 Av. 

 P 

 Porto

 3

 2

 1

 0

  5 

 2

   3 

  7

 Schalke 04

 3

 1

 2

 0

  2 

 1

   1 

  5

 Galatasaray

 3

 1

 1

 1

  3 

 1

   2 

  4

 Lokomotiv Moskova

 3

 0

 0

 3

  1 

 7

 - 6 

  0
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