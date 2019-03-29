Galatasaray kredi arıyor

Mali Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyerek şok yaşayan Galatasaray yönetimi, ödemelere çözüm bulmaya çalışıyor

Galatasaray yönetimi, 31 Mayıs’a kadar yapılacak 100 milyon liralık ödeme için kredi arıyor. Yönetimin Genel Kurul’da ibra edilmemesi bankalardan kredi almasını da zorlaştırdı.

Mali Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyerek şok yaşayan Galatasaray yönetimi, ödemelere çözüm bulmaya çalışıyor.

Başkan Mustafa Cengiz cumartesi günkü kongrede 31 Mart'a kadar 71 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söylemişti. Bu paranın dün ödendiği açıklandı.

Nisan ve Mayıs aylarında da 100 milyon lira ödemesi bulunan Galatasaray'ın 31 Mayıs'a kadar kasasından çıkması gereken para 170 milyon lira.

İdari açıdan ibra edilmeyen sarı-kırmızılı yönetimin mevcut durumda bankalardan kredi almasının da çok zor olduğu ifade ediliyor.

Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, geçen 14 aylık süreçte kulüp adına 75 milyon liraya yakın şahsi kefalet verdi.

MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ

Bu arada muhalif kesim seçim çalışmalarına başladı. Tek aday altında güçlü bir yönetim oluşturmayı planlayan muhalif üyeler, yöneticilik deneyimine sahip isimleri bir araya getirmeyi planlıyor.

Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Ebru Köksal'ın yer alacağı yönetim listesine camiadan büyük destek geleceği düşünülüyor.

Öztürk'ün ekibi ve Elmas kongrede Mustafa Cengiz'i idari açıdan ibra etmemişti.

Muhalefetin adayı olarak Divan Kurulu'nun başkanlığını yapan Galatasaray Lisesi mezunu Eşref Hamamcıoğlu seçeneği de gündemdeki yerini koruyor.