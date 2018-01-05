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Galatasaray'ın kampı 8 Ocak'ta başlayacak

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Galatasaray Futbol Takımı, devre arası hazırlık çalışmalarına 8 Ocak Pazartesi günü başlayacak

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Galatasaray'ın kampı 8 Ocak'ta başlayacak
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek hazırlık kampı için 7 Ocak Pazar günü bu kente gidileceği, 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren de idmanların başlayacağı aktarıldı.

Yurt dışından gelecek oyuncuların Antalya'da kampa dahil olacakları ifade edildi.

Açıklamada, kamp programının 13 Ocak Cumartesi gününe kadar olan bölümü ilan edilirken, sonraki bölümün ise daha sonra duyurulacağı paylaşıldı.

GALATASARAY AYRILIĞI AÇIKLADI

Galatasaray Futbol Takımı'nın Hollandalı oyuncusu Nigel de Jong ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir." denildi.

Geride kalan sezonun başında ABD ekibi Los Angeles Galaxy'den transfer edilerek 2 yıllık mukavele imzalanan De Jong, bu sezon A takım planlamasında düşünülmemişti.

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