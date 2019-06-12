Galatasaray'ın borcu dudak uçuklatıyor

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğu açıklandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basketbol salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün brüt borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olarak açıklanmıştı.