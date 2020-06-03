Galatasaray için iki yeni iddia

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dış basından iki yeni iddia geldi. İngiliz basını sarı kırmızılıların, LyleTaylor'ı, İtalyan basını ise Mandzukic'i transfer edeceğini yazdı

Galatasaray için dış basından transfer haberleri arka arkaya geliyor. İngiliz ve İtalyan basını, sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği forvet oyuncusu hakkında iddiada bulundu. İtalyan Tuttosport Gazetesi, Avrupa'ya dönmek isteyen MarioMandzukic'in ilk tercihinin Galatasaray olacağını okuyucularına duyurdu. Haberde devre arasında Juventus'tan Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Hırvat oyuncunun Körfez ekibinde mutsuz olduğu ifade edildi. İngiliz Daily Mail Gazetesi de, Galatasaray'ın forvet arayışına sayfasında yer verdi. Gazete, sarı kırmızılıların Charlton forması giyen Lyle Taylor için Glasgow Rangers ile birlikte transfer yarışına girdiğini öne sürdü. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon İngiltere Champiosnship'de attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.