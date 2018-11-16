Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

Galatasaray'ı milli maç arasının ardından zorlu maçlar bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir ay içinde sezonun geleceğini belirleyecek, kritik maçlara çıkacak

Galatasaray'ı zorlu bir maç fikstürü bekliyor. Milli maç arasının ardından hem lig, hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelere çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da yaşayacak...

Galatasaray, kritik döneme 23 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak.

Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak. Moskova dönüşünde ise sarı-kırmızılıları, Beşiktaş derbisi bekliyor.

Derbi sonrasında Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, sonrasında ligde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

11 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında Porto'yu ağırlayacak olan Fatih Terim'in öğrencileri, daha sonra Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, sezonun ilk yarısını Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanşı maçı ve ligdeki Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle tamamlayacak.