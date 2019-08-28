Galatasaray FFP sorununa çözüm buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sıkıntı yaşıyor

Yapılan anlaşma kapsamında transfer yapmak için oyuncu satması gereken sarı kırmızılı kulüp, şu aşamada 2.5 milyon euro ekside bulunuyor.

Transfer dönemini artıda kapamaması durumunda Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamayacak olan Galatasaray, kaynak arayışını sürdürüyor.

Diagne'yi satmak için yoğun mesai harcayan ancak başarılı olamayan yönetim, çareyi Maicon'u elinden çıkarmakta buldu.

Ara transfer döneminde Al Nasr'a 1 milyon 700 bin euroya kiralanan oyuncu için, Suudi Arabistan ekibine futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaları yönünde bir teklif yapıldı.

Galatasaray, Brezilyalı stoperin satışından en az 2.5 milyon euroluk gelir bekliyor.

Maicon bu fiyata satılırsa, sarı kırmızılı takımın FFP anlaşmasına yönelik bir sorunu kalmayacak.