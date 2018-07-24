Galatasaray, Emre Akbaba'da ısrarcı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler için teknik patron Fatih Terim bizzat devreye girerek ikna yöntemini deniyor.

Önce Ndiaye ile görüşen tecrübeli hocanın, Emre Akbaba’yla da transfer konusunu konuştuğu öğrenildi. Alanyaspor’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı- kırmızılılara yeşil ışık yakmış durumda.

Galatasaray cephesi şimdi Alanyaspor Yönetimi ile pazarlık halinde. Transferin gerçekleşmesi için masada birkaç formülün olduğu da gelen haberler arasında. Kontratı gelecek sezon sonu bitecek Emre Akbaba, ocak ayında bir başka takımla bedavaya anlaşabilecek.

Sarı Kırmızılılar, bu kozu da kullanarak maksimum 2 ile 3 milyon Avro aralığında işi bitirmek istiyor. Ayrıca Avrupa’da örneklerinin görüldüğü gibi, Emre’nin kiralanıp sezon sonunda mecburi bonservis bedeliyle tamamen alınması da gündemde.

Tolga Ciğerci, Carole, Tarık Çamdal ve Ahmet Çalık gibi gözden çıkarılan oyuncuların takasta kullanılıp bonservis miktarının aşağıya çekilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.