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Galatasaray Diagne için pazarlık masasında

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Galatasaray'da satılması beklenen Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Senegalli golcü, takımda kalacağını açıklasa da, transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi

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Galatasaray Diagne için pazarlık masasında
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Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Galatasaray'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile transferi konusunda pazarlık halinde olduğu Senegalli golcü, takımda kalacağını açıkladı.

Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim. Çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

Diagne, kısa bir süre sonra bu açıklamaları kaldırdı.

Senegalli golcünün bu tavrının sebebi ise kendisi hakkında ağır eleştiriler yapılması ve her platformda olumsuz yorumlara maruz kalması olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetimden gelen bilgiler ise Diagne’nin kesin olarak satılacağı yönünde.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Diagne'nin transferi konusunda Al Nasr ile pazarlıklara devam ediyor.

Galatasaray, Sengalli futbolcunun satışını gerçekleştirerek, transfere kaynak yaratacak.

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