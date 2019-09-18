 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
11 0
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
10 0
 
Bu ülke hani bizimdi?
Bu ülke hani bizimdi?
22 0
15 0
Kontrollü oyun, gol getirmedi
Kontrollü oyun, gol getirmedi
126 0
City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
23 0
30 0
banner82

Galatasaray'dan Koç'a kupalı Terim yanıtı

banner27

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'sicil' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı

Galatasaray'dan Koç'a kupalı Terim yanıtı
banner267

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor" yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Terim ve onun Galatasaray'da kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notunu ekledi.

Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.

Etiketler; #Fatih Terim #Galatasaray #Koç
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.