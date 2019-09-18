Galatasaray'dan Koç'a kupalı Terim yanıtı

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'sicil' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor" yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Terim ve onun Galatasaray'da kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notunu ekledi.

Fotoğrafta deneyimli teknik adamın 8 Süper Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 3 TSYD Kupası aldığı vurgulandı.