Galatasaray'dan gurbetçi atağı

Galatasaray, önümüzdeki sezon üç kulvarda mücadele edebilecek alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçiyor

Galatasaray, önümüzdeki sezon üç kulvarda mücadele edebilecek alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçiyor.

Transfer için UEFA'nın kararını bekleyen sarı kırmızılılar, hafta sonundan itibaren çalışmalarına hız verecek. Muğdat Çelik ile prensipte anlaşan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Muğdat ile 2 artı 1 yıllığına anlaşan sarı kırmızılılar, futbolcuya yıllık 3 milyon lira ödeyecek.

Nuri Şahin için girişimlerini sürdüren Galatasaray, makul bir bonservis bedeli ile bu transferi bitirmek istiyor. Emre Mor ve menajeri ile anlaşan sarı kırmızılılar, Celta Vigo kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Yunus Mallı için de temaslarını sürdüren Galatasaraylı yöneticiler, Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin transferini de Dünya Kupası öncesinde sonuçlandırmak istiyor.

Muslera'nın arkasına iyi bir kaleci arayan transfer komitesi, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Altınordu'dan Erce Kardeşler ve Paok'tan Alexandros Paschalakis ile ilgileniyor.

Galatasaray ayrıca UEFA'dan gelecek karara göre Rodrigues, Belhanda, Feghouli ve Gomis'i satış listesine koyabilir.