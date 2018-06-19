Galatasaray'dan espor anlaşması

Galatasaray, InGameGroup tarafından üretilen ve tamamı yerli olan ilk MMOFPS oyunu Zula ile işbirliği anlaşması imzaladı

Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Espor’dan Sorumlu Yönetici Erol Özmandıracı ile InGameGroup Kurucu Ortaklarından Genco Alp katıldı. İki yıllık imzalanan anlaşma kapsamında Galatasaray, Zula'nın esporcularından bir takım kuracak ve Zula Süper Ligi'nde yer alacak.

Erol Özmandıracı: "Ayda 1 milyon liranın üzerinde gelir bekliyoruz"

Bu ay sonundan itibaren Zula Süper Ligi'nde yer alacaklarını söyleyen Erol Özmandıracı, "Geleceğin esporda olduğunu düşünüyorum. Bence futbolun ardından en başarılı branş olacak. Başkanımız Mustafa Cengiz'in de espor dünyasına yakınlığı biliniyor. Kendisi de sıkı bir oyuncu. Türkiye'de esporun gelişimi için tüm kulüplerimizin çabalaması lazım" dedi.

Zula'nın farkının Türk oyun markası olması ve yazılımının Türkiye'de yapılması olduğunu belirten Özmandıracı, "Bu durum InGameGroup'un oyuna müdahale etmesine fırsat tanıyor. Dolayısıyla sanal ürün satışı gerçekleşebiliyor. Dünyadaki yabancı firmaların ürettiği oyunlarda bir müdahale söz konusu değil. Farklı bir gelir modeli ortaya çıkmış oluyor. Biz bu gelir modelinden uzun vadede en az ayda 1 milyon liranın üzerinde gelir bekliyoruz" diye konuştu.

"Çin'de takım kurma planlarımız da var"

Türkiye'de yazılım firmalarının yeni Türkçe oyunlar üretmesi gerektiğini vurgulayan Özmandıracı, "Bu oyunları dünyaya tanıtmak lazım. Galatasaray markasını dünyaya yaymak açısından bu önemli bir adım. Yurtdışında özellikle Çin'de takım kurma planlarımız da var. Markamızı futboldan sonra tüm dünyaya yayabilmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz diye düşünüyorum" dedi.

Özmandıracı ayrıca Türkiye'de uzun vadede esporun futboldan daha fazla gelir getireceğini beklediğini ifade etti.