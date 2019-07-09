Galatasaray'dan Emre Mor hamlesi

Galatasaray, Celta Vigo forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı

Yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın, Celta Vigo forması giyen oyuncuyu kiralamak istiyor.

Sarı-kırmızılıların, Celta Vigo ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor için yapılacak anlaşmaya satın alma maddesi de koyduracağı belirtildi.

Son yıllarda özel hayatıyla gündemde olan Emre Mor'a, Milli Takım'da şans veren ilk isim Fatih Terim olmuştu.

Danimarka kulübü Nordsjaelland'da yıldızı parladıktan sonra Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, burada beklentileri karşılayamamıştı.

2017 yılında İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tutan Emre Mor, La Liga'da da beklenen performansı gösteremedi.

Sarı-kırmızılı ekibin, İstanbul'a gelen Emre Mor'un transferini Cuma gününe kadar duyurması bekleniyor.