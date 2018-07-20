Galatasaray'dan Denayer ve Vitinho girişimi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Jason Denayer'i kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Vitinho için de girişimlerini sürdürüyor

Galatasaray, İsviçre kampında oynanan PSV Eindhoven maçında önemli bir sınav verdi. Eksiklikleri tespit eden teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka transfer istediği stoper bölgesinde ilk hedef, Jason Denayer.

Bonservisi Manchester City'de olan Belçikalı savunmacının kiralanması planlanıyor.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın kamp kadrosunda yer verdiği Denayer'in sarı-kırmızılı takıma gelmek için tüm fedakarlığı yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın Vitinho transferi ile ilgili olarak ESPN kanalı sürpriz bir iddia ortaya attı.

Muhabir Mauro Cezar, Flamengo'nun Vitinho'yu almasına Galatasaray'ın engel olduğunu ileri sürüp, "Vitinho hazırdı. Rio'ya gelecekti. Sonra bir anda Türkler çıktı. İşler karıştı. Vitinho ile konuşamadım ama menajerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için baskı yaptığını duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Forvet arkasında oynayan Vitinho'nun bonservisi Rus ekibi CSKA Moskova'nın elinde bulunuyor.