Galatasaray'da tarihe geçen genç: Mustafa Kapı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla ligde forma giyen en genç oyuncu unvanını aldı

Sarı-kırmızılı ekibin Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yendiği maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.

Mustafa, bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen en genç oyuncu olan Emre Belözoğlu'ndan aldı.

1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

14 yaşında hazırlık maçında forma giydi

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrasında A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

Altyapıda 70 gol

Mustafa Kapı, Galatasaray altyapısında attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2'si ay-yıldızlı formayla olmak üzere 70 gole imza attı.