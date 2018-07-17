Galatasaray'da Muğdat ve Onyekuru rüzgarı

Galatasaray, İsviçre'nin Montrö kentinde 2'inci etap çalışmalarına devam ediyor. Yeni transferler Muğdat ve Onyekuru'nun antrenmanlardaki performansı teknik heyetten tam not aldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Montrö kentinde devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru antrenmanlarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Sabah antrenmanında yapılan maçta 2 gol atan Muğdat’a çalışmalarında özellikle kaptan Selçuk İnan yardımcı oluyor. Yeni transfer Henry Onyekuru'nun da takıma çabuk uyumu ve antrenmanlardaki hırsı teknik heyeti sevindiriyor. Nijeryalı futbolcu, antrenmanda 6 gol atarak teknik ekipten tam not aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman esnasında Fernando’nun yanına gelerek uzun uzun sohbet etti.

Fernando Muslera’nın yokluğunda genç kaleciler görücüye çıktı. 3 yetenekten İsmail Çipe antrenmanda göz doldurdu. Terim’den zaman zaman övgü alan İsmail’in yeni sezonda Muslera’nın yedeğinde bekleyeceği öğrenildi.

Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz, çalışmalarına koşuyla devam ederken Mariano ile Maicon sabah antrenmanına katılmadı.

Galatasaray ilk ciddi sınavında Hollanda’nın önemli ekiplerinden PSV ile karşılaşacak.