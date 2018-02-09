Galatasaray'da kayyum tehlikesi yaşanıyor. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada bilançoda 116 milyon 900 bin lira zarar edildiği belirtildi.
4 yıl üst üste zarar eden şirket, kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına bu sezon kar etmesi gerekiyor.
6 aylık dönem için zarar açıklayan Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, ikinci altı aylık dönemde yıl sonunda mutlaka kara geçmek zorunda.
Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, şirkete bağımsız iki idareci atanıyor.
Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, Mayıs dönemine kadar bu gerekliliği yerine getiremezse mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek.