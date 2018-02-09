Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor. Sarı kırmızılı kulüpten açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme getirdi

Galatasaray'da kayyum tehlikesi yaşanıyor. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada bilançoda 116 milyon 900 bin lira zarar edildiği belirtildi.

4 yıl üst üste zarar eden şirket, kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına bu sezon kar etmesi gerekiyor.

6 aylık dönem için zarar açıklayan Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, ikinci altı aylık dönemde yıl sonunda mutlaka kara geçmek zorunda.

Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, şirkete bağımsız iki idareci atanıyor.

Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, Mayıs dönemine kadar bu gerekliliği yerine getiremezse mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek.