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Galatasaray'da gündem Mangala

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Galatasaray'da gündem Mangala
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Manchester City yönetimiyle masaya oturmak üzere İngiltere’ye gitti. İki kulüp arasında geniş bir iş birliği sağlamak isteyen Cengiz, transfer görüşmesinde de bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Manchester City ile masaya oturmak üzere İngiltere’ye gitti.

Galatasaray ile İngiliz kulübü arasında geniş çaplı bir iş birliği sağlanması hedefleniyor.

Uzun vadeli plana göre; altyapı desteği, oyuncu kiralamaları, çeşitli sponsorluk çalışmaları ve henüz proje aşamasında olan konular masada olacak.

Ayrıca Fatih Terim önderliğindeki teknik heyet ile Pep Guardiola liderliğindeki City teknik ekibinin de bir sonraki zirvede bir araya geleceği bildirildi.

Kısa vadede ise hedef transfer. Mustafa Cengiz, Manchester City’nin ikinci yarıda kadroda düşünmediği oyuncular hakkında bilgi talebinde bulundu.

Bu doğrultuda, sezon sonunda kontratı bitecek olan 27 yaşındaki stoper Eliaquim Mangala’nın ismi gündeme geldi.

Bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamayan savunmacının bedelsiz kiralanması, maaşının City tarafından karşılanması ve sezon sonunda bonservisinin bedavaya alınması planlanıyor. 

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