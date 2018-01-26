Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimde ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi

Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yönetiminin görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, ikinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına da Adil Arapoğlu ve Ünal Çeviköz getirildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre yeni yönetimin görev bölümü şöyle oldu:

Başkan: Mustafa Cengiz

İkinci başkan: Ahmet Şenkal

Başkan yardımcısı: Adil Arapoğlu

Başkan yardımcısı: Ünal Çeviköz

Genel sekreter: Hüseyin Toprak

Muhasip üye: Okan Böke

Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Okan Böke

Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Erol Özmandıracı - Ömer Cansever - Mahmut Recevik

Binicilik, briç ve satrançtan sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz

Judo ve atletizmden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Nejat Güney

Mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Emre Erdoğan

Su sporları ve tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ahmet Şenkal

İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Ünal Çeviköz

İç ve dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Dinç Üner - Acar Baltaş

Stat ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyeleri: Mahmut Recevik - Cenk Soyer

Gayrimenkul komitesi: Hüseyin Toprak - Erol Özmandıracı

Pazarlama komitesi: Erol Özmandıracı - Arif Badur - Adil Arapoğlu