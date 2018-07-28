Galatasaray'da Gomis krizi

Galatasaray'da ikinci kez Bafetimbi Gomis krizi yaşanıyor. Geçen sezon alacakları ödenmediği için Kayseri deplasmanına gitmediği iddiasıyla gündeme gelen Fransız yıldız, şimdi de zam talebi ile sıkıntı yarattı

Yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Avro olan ve geçen sezon 2 buçuk milyon Avro imza parası alan Gomis, maaşına 500 bin Avro zam istiyor.

Maliyetleri düşürmek isteyen yönetim ise tecrübeli futbolcuya, olumsuz yanıt verdi.

Gomis'in Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçına da bu sebepten gitmediği ve sakatlık bahanesini öne sürdüğü iddia ediliyor.

Fatih Terim'in hem Fransız golcüyle hem de zam isteyen diğer yıldız Rodrigues'le görüşerek "Kendizi toparlayın, tamamen yeni sezona konsantre olmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.

Bu krizi çözmeye çalışan yönetim, golcü arayışlarına da devam ediyor.

Gomis'in menajeri Patrick Mendy ise oyuncusuna Çin ve Arap ülkelerinden teklifler geldiğini öne sürerek zam talebinde bulunuyor.

Mendy, "Daha önceki yönetim eğer Gomis iyi bir sezon geçirirse, sezon sonu şartlara tekrar bakarız" sözünün verildiğini ve oyuncusunun Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.

Sarı kırmızılı yöneticilerin ise bu tavırdan bir hayli rahatsız olduğu ve Fatih Terim'in de Gomis için "Teklif varsa satılsın" yönünde rapor verdiği öğrenildi.