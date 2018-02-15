Galatasaray'da Fernando geri dönüyor

Galatasaray Sağlık Heyeti, hafta sonu İstanbul'da olması beklenen deneyimli oyuncunun kontrollerini yapacak ve durumu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilecek.

Fernando için Portekiz'e gitmeden önce 3 haftalık özel bir program verildi. İç yan bağlarında kopmaya yakın yırtık oluşan Fernando'nun dizini güçlendirip İstanbul'a gelmesi amaçlandı.

Sağlık ekibi ve teknik ekibin kontrolü doğrultusunda Portekiz'e giden Fernando, güçlendirme çalışmalarını yaptı. Verilen programa göre 1 hafta daha süresi olan tecrübeli futbolcu için İstanbul'da bazı testler yapılacak. Dizinde ağrıları bulunan Fernando'nun, bu testlerde çıkacak sonuçlara göre sahalara dönüş tarihi netleşecek.

Teknik ekip ile durum değerlendirmesi yapacak sağlık ekibi, Fernando'nun tedavisini bitirdikten sonra saha çalışmalarına geçmesini sağlayacak. Bu süreçte ağrıları azalması beklenen Fernando'nun birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlaması amaçlanıyor.