Galatasaray'da Fernando derbide yok

Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, Fernando Reges'in Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağını, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarının ise bugünkü testlerin ardından belli olacağını söyledi

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Younes Belhanda, Martin Linnes, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarıyla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulunan İnce, milli takım arasında sakat dönen futbolcular olduğunu belirterek, "Birçoğu tedavilerle oynadı ama sonrasındaki dönemde üst üste şanssız sakatlıklar yaşadık." dedi.

Fernando'nun durumunun diğerlerinden farklı olduğunu aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Fernando Reges'in durumu bu maçlar için müsait değil. Yırtık diğerlerinden farklı. Tedavisinin biraz daha uzun sürmesini bekliyoruz. Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Fernando'nun sakatlığının 3-4 hafta süreceğini söylemiştim. Bu oyuncuların 11-12 günde dönmesini beklemem çok iyimserlik oluyor. Fernando ile ilgili şansımızın olmadığını düşünüyorum ama maç saatine kadar tedaviye devam edeceğiz. Diğer oyuncularımızın durumları daha iyiye gidiyor. Maç saatine kadar tedavilerine devam edeceğiz. Son ana kadar bu futbolcuları oynatabilme adına sağlık ekibi yoğun bir tempo içinde çalışıyor."

Yener İnce, dört futbolcunun durumuyla ilgili yarın karar vereceklerini vurgulayarak, "Feghouli, Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Onyekuru'nun haklarındaki son kararı yarınki test idmanından sonra vereceğiz. Şu anda 'oynar veya oynamaz' deme noktasında değiliz. Dönerlerse normalden çok kısa, beklenen sürenin altında dönmüş olacaklar. En kısa sürede bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz." diye konuştu