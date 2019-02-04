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Galatasaray'da Emre Akbaba müjdesi

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Uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba, antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Galatasaray'da Emre Akbaba müjdesi
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Çarşamba günü sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk ve kuvvet organizasyonlarının ardından sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldığı bildirildi.

Ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede 90 dakika süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

AKBABA TAKIMLA ÇALIŞTI

Açıklamada, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun takıma katıldığı aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ MAİCON'A TALİP

Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu belirtiliyor.

Al Nassr'ın teknik direktörü Rui Vitoria'nın çok istediği Brezilyalı futbolcunun, 10 gün içinde Suudi Arabistan ekibine imza atması bekleniyor.

Galatasaray'da yabancı kontenjanının dolması nedeniyle sözleşmesi askıya alınan 30 yaşındaki futbolcu için Çin ve Japonya'dan da teklifler var.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun satışından 5 milyon euroluk gelir bekliyor.

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