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Galatasaray'da ekonomik tedbirler yolda

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Koronavirüs nedeniyle lig maçlarının ertelenmesi üzerine kulüpler çözüm arayışına girdi. Galatasaray Kulübü de uygulayacağı mali tedbir konusunda yol haritasını hazırlıyor

Galatasaray'da ekonomik tedbirler yolda

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray yönetimi de harekete geçti. Yönetim, dünyada birçok kulübün gerçekleştirdiği mali tedbirleri gündemine aldı.

Kulüp yönetiminin liglerin oynanmadığı süreçteki gelir kaybını azalatmak için çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, “Ligler en erken Haziran ayında başlayabilir” şeklindeki açıklamasının yol haritasının belirlenmesinde etkili olacağı dile getiriliyor...

Hem federasyon hem de UEFA aşaması yakından takip edilirken; yönetimin önümüzdeki günlerde mali konularda fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Kaptan Selçuk İnan’ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Her türlü fedakarlığı yaparım" açıklamasının ardından yönetimin henüz hiçbir oyuncu ile iletişim kurmadığı öğrenildi.

Yönetim Kurulu'nun, oyuncu kontratları, yıllık ücretler ve kulübün diğer mali konularını birkaç gün içinde görüşeceği gelen haberler arasında.  

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