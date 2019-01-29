Galatasaray'da Diagne harekatı

Ara transfer dönemine mutlak forvet parolası ile çıkan Galatasaray, rotayı Kasımpaşa'nın forveti Mbaye Diagne'ye çevirdi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa’nın Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi renklerine bağlamak istiyor.

27 yaşındaki forvet için 13 milyon euro isteyen Kasımpaşa’ya Galatasaray’ın sunduğu teklif ise 9 milyon euro. Pazarlık kıran kırana devam ederken iki kulübün başkanı orta yolu bulmak istiyor.

Süper Lig’in ilk yarısında attığı 20 golle büyük yankı uyandıran Diagne, futbola İtalya’da başladı. 2013’te İtalya’nın dev kulüplerinden Juventus’a transfer oldu. Torino kulübü, onu sırasıyla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo’ya kiraladı.

2015’te ise bonservisiyle Macaristan’ın Ujpest takımına gitti. Macaristan’dan Çin’in Tianjin Teda’ya giden Diagne, iki yılın ardından bedelsiz olarak Kasımpaşa’ya geldi. Kariyerinin en verimli dönemini İstanbul’da geçiren Diagne sezonun ilk yarısında 20 gol attı ve son 20 yılda ligde ilk yarıların en golcü futbolcusu oldu.