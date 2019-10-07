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Galatasaray'da değişim sinyali

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Galatasaray'da futbolcuların performansı sorgulanıyor. Ocak ayında takımda değişim olacağını işaret eden Fatih Terim'in alacağı kararlar merakla bekleniyor

Galatasaray'da değişim sinyali
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında oynanan futbola tepki göstermişti.

Futbolcularını sert dille eleştiren deneyimli çalıştırıcı, Ocak ayındaki ara transferde döneminde operasyon yapacağının sinyalini vermişti.

Terim’in performansını beğenmediği isimlerin Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo ve Belhanda olduğu öğrenildi.

Seri’nin zehirlenmesinin ardından Selçuk’a ilk 11’de şans veren tecrübeli teknik adamın, bu tercihi nedeniyle pişmanlık yaşadığı belirtildi.

Deneyimli oyuncu fiziki açıdan yeterli bulunmadı. Terim’in gelecek maçlarda Seri’ye alternatif olarak Taylan veya Jimmy’ye şans vereceği öğrenildi.

Hedefte olan diğer iki isim ise Galatasaray’ın bekleri Nagatomo ve Mariano…

Sezon sonunda kontratları sona erecek iki oyuncunun yerine savunmada Şener Özbayraklı, Ömer Bayram veya Emre Taşdemir'in forma şansı bulması bekleniyor...

Fatih Terim'in, Belhanda'nın da performansını beğenmediği ifade edildi.

Basit top kayıplarının yanısıra saha içinde sorumluluk almaması nedeniyle Faslı oyuncunun da gözden düştüğü gelen haberler arasında.

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