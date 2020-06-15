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Galatasaray'da Andone ve Muslera’nın sakatlıkları ciddi

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Galatasaray'da Andone ve Muslera’nın sakatlıkları ciddi

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Florin Andone ve Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florin Andone'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Andone'nin tedavisinin detaylarının sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak görüşmelerden sonra planlanacağı aktarıldı.

Karşılaşmada tibia ve fibula kemikleri kırılan kaleci Fernando Muslera'nın da yarın ameliyat edileceği kaydedildi.

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