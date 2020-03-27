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Galatasaray'da 3. cü koronavirüs vakası

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı

Galatasaray'da 3. cü koronavirüs vakası

Yusuf Günay, Twitter hesabından, "Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." paylaşımını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan başkan yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen başkan yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.  

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