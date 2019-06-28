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Galatasaray bombaları patlattı

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Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, Adem Büyük ile 2 yıllık ve Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

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Galatasaray bombaları patlattı
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Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'i renklerine bağladı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."

ADEM BÜYÜK’TE GALATASARAY’DA

Galatasaray, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Öte yandan Galatasaray, Enyimba'dan 20 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'u 300 bin euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladıı.

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