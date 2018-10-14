Galatasaray, Avrupa devlerine fark attı

Galatasaray, iç sahadaki galibiyet oranıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

Galatasaray, iç sahada bir buçuk sezonda yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalayarak Avrupa'nın devlerine fark attı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray iç saha performansıyla Avrupa'da fark yarattı. Hem Igor Tudor hem de Fatih Terim dönemlerinde evinde hiç kaybetmeyen Galatasaray, istatistiklerde farkını hissettirdi.

Opta verilerine göre sarı-kırmızılıların evindeki son bir buçuk sezonluk iç saha performansında yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalaması dikkat çekiyor. Geçen sezon ligdeki 17 iç saha maçının 16'sını kazanan ve sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, bu sezon da ligde evinde 4'te 4 yaptı.

Toplamda 21 lig maçında 20 galibiyet alan Galatasaray, gol oranlarında da öne çıktı. Bu sezon 4 maçta 12 gol bulan ve sadece bir gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl da 17 maçta 46 gol atıp, kalesinde yalnızca 9 gol görmüştü.

Totalde de 21 maçta 58 gol atan Galatasaray, sadece 10 golü kurtaramadı. Sarı-kırmızılılar bu oranlarla yüzde 92 orana sahip PSG, yüzde 87 orana sahip Juventus ve yine yüzde 87'lik oranıyla Manchester City'i geçti. Bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yüzde 81'lik oranıyla takipte kaldı.

Galatasaray bu rakamlarla Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih gibi birçok Avrupa devini başarı grafiğinde geride bıraktı.