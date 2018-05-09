Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs’ta yeniden aday olduğu genel kurul öncesinde projelerini açıkladı. 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karına ulaştıklarını söyleyen Cengiz, “Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız. Mecidiyeköy’de Teknokent kuracağız” dedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs’ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde Divan Kurulu Toplantısı’nda projelerini açıkladı ve listesindeki isimleri tanıttı.

Ali Fatinoğlu’nun konuşmanın ardından salondan çıkmasına dikkat çekerek sözlerine başlayan Cengiz, “Benden önce konuşan ilk 2 konuşmacıya bana tahammül ettikleri için teşekkür ediyorum. 3. konuşmacı (Ali Fatinoğlu) tahammül edemedi herhalde dışarıya çıktı. Seçim sürecinde ve sonrasında bu birlik ve beraberliğin devam etmesini dilerim. Dünyanın en büyük taraftar gruplarından birisine sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Biz çok kısa süre için bir önceki yönetimimizin davetiyle geldik. Zor şartlarda görev aldığımıza inanıyorum. Mevcut yönetim de bu sorunlarla devam edecekti. Bir fark yok. Aday sayısı, sadece demokrasiyle izah edilemez. Biz bazı şeyleri doğru yaptığımızın işaretlerini verdik ki, ben dahil 4 aday var, bu durum beni mutlu ediyor. Birçok arkadaşımız yeni aday listemizde yok. Mevcut yönetimdeki arkadaşlar, inşallah şampiyon olduğumuzda, seçilsek de seçilmesek de adlarını altın harflerle yazdırdılar. Sadece yönetim değil, bütün kurumlarda ne kadar iyi Galatasaraylı olduklarını gösterdiler” ifadelerini kullandı.

“Florya’dan gelecek para 55 milyon Dolar”

Riva ve Florya’nın satışında TOKİ’yle yapılan anlaşmanın çok doğru bir anlaşma olduğunu söyleyen Cengiz, “Florya’dan geçen dönem yönetimimizin elde ettiği hasılat 200 milyon Dolar’dı. Florya’dan elde edebileceğimiz gelir 55 milyon Dolar. Bunun karşılığında verilen Kemerburgaz. Biz evi barkı satıp kiraya çıktık. Üzerinde 2 tane işgal var. Birisi mandıra işgali. Bir de maden var bu arazide. Mehmet Özhaseki’ye gidiş sebebimiz hızla imar izni almak içindi. İşlemler başladı. Buranın imarı açılacak. Emlak Konut 20 milyon TL ayırmıştı. Ancak arazinin yapısı nedeniyle bu miktar yetmeyebilir ve 3, 4 katına çıkabilir. Önceden uyarayım. Riva ve Florya’yı verdik. Toplamda görünen gelir 1 milyar TL. 507’si alındı.

“ADA BİZİM, SATMAYIZ VE SATTIRMAYIZ”

Sancaktepe’de arazi baktıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “2000 dönüm istedik. 8 Olimpik branşı buraya taşıyacağız ve burada kampüs kuracağız. Bu adam Tarım Bakanlığı’na niye gitti diye merak ediyorlar. Bizim için önce millettir, sonra devlettir. Devletimizin de bize desteği tamdır. Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Galatasaray Adası’yla ilgili mahkemeleri kazandık, Yargıtay’da kaybettik. Osmanlı Devleti gibi savaşta kazanıyoruz, masada kaybediyoruz. Ada bizim. Burası miras da değil. Rahmetli Ali Tanrıyar’a çok teşekkür ediyorum. Ada’yı asla satmayız, sattırmayız. Ada bizim yönetimimiz döneminde mutlaka, hukuken ve fiziken eski günlerine dönecektir” diyerek sözlerini tamamladı.